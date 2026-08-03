La Aemet activa aviso naranja este lunes por temperaturas de hasta 40 grados en la Vega del Segura

Avisos por altas temperaturas - AEMET

MURCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 3 de agosto, el aviso naranja en la Región de Murcia ante la previsión de temperaturas máximas que alcanzarán los 40 grados centígrados la Vega del Segura, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

En concreto, el aviso naranja por altas temperaturas de hasta 40 grados en la Vega del Segura estará vigente desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

De igual forma, activa el aviso amarillo por altas temperaturas de hasta 38 grados en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y de 37 grados en el Campo de Cartagena y Mazarrón, de 13.00 a 21.00 horas.

Por ello, las autoridades sanitarias advierten de los riesgos del calor sobre la salud y recomiendan beber agua y líquidos con frecuencia, aunque no sientas sed y con independencia de la actividad física que realices; evitar las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación; prestar especial atención a bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor; permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refréscate cada vez que lo necesites.

Así como, procurar reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día, usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar; no dejar a personas en un vehículo estacionado y cerrado; consultar a tu profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas; mantener tus medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos; hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor como ensaladas, frutas, verduras y zumos, entre otros.