Aemet activa avisos amarillos por lluvias y tormentas este sábado en el Altiplano y Noroeste

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas para este sábado, 15 de agosto, en las comarcas del Altiplano y Noroeste de la Región de Murcia.

En concreto, el aviso por lluvias estará activo entre las 14.00 y las 22.00 horas, con una precipitación acumulada de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora y una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Durante el mismo periodo y en las mismas zonas permanecerá activo el aviso amarillo por tormentas, con una probabilidad también de entre el 40 y el 70 por ciento.

Según Aemet, las tormentas podrán ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.