Aemet activa avisos amarillos por temperaturas máximas de hasta 39 grados este martes en la Región de Murcia

Mapa de avisos - 1-1-2

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos de nivel amarillo por fenómenos meteorológicos adversos debido a las altas temperaturas previstas para este martes, 14 de julio, en distintas zonas de la Región de Murcia, donde los termómetros podrían alcanzar los 39 grados centígrados.

El aviso afectará, entre las 13.00 y las 21.00 horas, a las comarcas del Altiplano, Noroeste y Vega del Segura, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 39 grados. La probabilidad de que se produzca este fenómeno se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

Asimismo, Aemet ha activado otro aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas durante la misma franja horaria.

El episodio de calor se espera especialmente en zonas del interior de la Región, según la Aemet.