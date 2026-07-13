Identificados seis de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería): cinco extranjeros y un español

Varios vehículos calcinados en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha recibido las identificaciones de seis de las personas que fallecieron en el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha dejado un total de 13 muertos, entre quienes figuran cinco ciudadanos extranjeros y un español.

En concreto, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, entre los identificados se encuentran una mujer de Francia, un hombre y una mujer de Reino Unido, un varón de Bélgica, y una mujer de Estados Unidos que estaba casada con un varón español, también fallecido.

Además de estos tres hombres y tres mujeres, el órgano judicial ha recibido también los datos de un séptimo fallecido cuya identificación precisa de nuevos análisis para confirmar su plena identificación, lo que se prevé pueda efectuarse durante la tarde de este lunes. Además, está previsto poder comunicar en las próximas horas otras tres identidades.

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