La Aemet activa avisos por lluvias y tormentas para este domingo en la Región de Murcia

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto un cambio en las condiciones meteorológicas para este domingo en la Región de Murcia y ha establecido nuevos avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas.

El aviso por lluvias afectará al Noroeste, donde se podrán acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 14.00 y las 22.00 horas. Además, se establece aviso amarillo por tormentas en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, también entre las 14.00 y las 22.00 horas.

La Aemet avisa de que las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.