La Aemet activa avisos naranja por temperaturas de hasta 41 grados este lunes y martes en la Región de Murcia

Archivo - Un hombre refrescándose en Cartagena (Archivo) - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

El Altiplano y el Noroeste también estarán en aviso amarillo por tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja por temperaturas máximas de hasta 41 grados para este lunes y martes en varias zonas de la Región de Murcia, donde también permanecerán vigentes avisos amarillos por calor y por tormentas en el Altiplano y el Noroeste.

En concreto, este lunes estarán en aviso naranja la Vega del Segura, donde se esperan máximas de 41 grados, y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con temperaturas de hasta 40 grados. Ambos avisos permanecerán activos entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Asimismo, la Aemet ha activado avisos amarillos por temperaturas máximas de 39 grados en el Altiplano y el Noroeste y de 38 grados en el Campo de Cartagena y Mazarrón, también entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Además, el Altiplano y el Noroeste estarán en aviso amarillo por tormentas entre las 16.00 y las 22.00 horas, con posibilidad de que vayan acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

De cara al martes, el aviso naranja se extenderá a la Vega del Segura y al Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde se prevén máximas de 41 grados, así como al Noroeste y al Altiplano, con temperaturas de hasta 40 grados. Estos avisos estarán vigentes entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Por su parte, el Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerán en aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados en la misma franja horaria, mientras que el Altiplano y el Noroeste volverán a estar en aviso amarillo por tormentas entre las 14.00 y las 21.00 horas.

RECOMENDACIONES SANITARIAS

Ante este episodio de calor, las autoridades sanitarias recomiendan beber agua y otros líquidos con frecuencia, incluso sin sensación de sed, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Asimismo, aconsejan permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, reducir la actividad física durante las horas centrales del día y utilizar ropa ligera y transpirable.

Sanidad recuerda que debe prestarse especial atención a los colectivos más vulnerables, como bebés, menores, mujeres embarazadas, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. También insiste en no dejar nunca a ninguna persona en el interior de un vehículo estacionado y cerrado y en consultar con un profesional sanitario si aparecen síntomas relacionados con el calor que persistan durante más de una hora.