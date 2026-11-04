Aemet activa avisos naranjas por lluvias de hasta 30 litros en una hora en el Guadalentín y Cartagena desde esta tarde - '1-1-2' REGIÓN MURCIA

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel naranja por lluvias en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, así como en el Campo de Cartagena y Mazarrón, desde las 19.00 horas de este miércoles y hasta la madrugada del jueves, ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En concreto, el aviso naranja en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas permanecerá activo hasta las 3.00 horas del jueves, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón se prolongará hasta las 6.00 horas. En ambos casos, la probabilidad de que se produzcan estos fenómenos se sitúa entre el 40 y el 70% y las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas, según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia.

Previamente, a partir de las 16.00 horas de este miércoles, ambas zonas estarán bajo aviso amarillo por precipitaciones. Hasta las 19.00 horas se esperan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que el aviso por acumulaciones de hasta 60 litros en 12 horas se mantendrá hasta las 3.00 horas del jueves en el Guadalentín, Lorca y Águilas, y hasta las 6.00 horas en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

La probabilidad de estos fenómenos se sitúa entre el 40 y el 70%. La Aemet advierte de que las precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas.