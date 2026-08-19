Aemet activa para este jueves aviso naranja por lluvias y tormentas en el Altiplano

Activa para este jueves aviso naranja por lluvias y tormentas en el Altiplano - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 20 de agosto, aviso de nivel naranja por lluvias y tormentas en el Altiplano de la Región de Murcia, donde se podrán acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias regional.

El aviso estará activo entre las 12.00 y las 22.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, y contempla además la posibilidad de tormentas.

Asimismo, Aemet ha establecido aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el Noroeste, donde se podrán registrar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, durante el mismo periodo y con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

También permanecerán en aviso amarillo la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, con precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de tormentas entre las 12.00 y las 22.00 horas.

Por otro lado, Aemet ha activado aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral de la Región de Murcia entre las 12.00 y las 22.00 horas. Se esperan vientos del suroeste de entre 40 y 55 kilómetros por hora, de fuerza 6 a 7, y olas de entre dos y tres metros.