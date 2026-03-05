Aemet activa para este viernes la alerta naranja en el litoral por temporal marítimo y avisa de nevadas en el Noroeste

Olas en Cala Cortina. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este viernes, 6 de marzo, un dispositivo de avisos en la Región de Murcia ante la llegada de un frente que dejará rachas de viento muy fuertes y nevadas en las zonas altas del interior. La situación más crítica se espera en la costa, donde el nivel de riesgo ascenderá a naranja por fenómenos costeros adversos.

En concreto, la zona del Campo de Cartagena y Mazarrón entrará en aviso naranja por "peligro importante" a partir de las 10.00 horas. Según las previsiones, se esperan vientos del suroeste con intensidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8), lo que provocará un fuerte oleaje con alturas que podrían oscilar entre los 3 y los 5 metros.

Esta situación de inestabilidad marítima se prolongará durante toda la jornada, manteniéndose activa hasta la medianoche.

De forma simultánea, el litoral del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas permanecerá bajo aviso amarillo. En esta franja costera, aunque el riesgo es menor, se prevén vientos del suroeste con intervalos de fuerza 7 y olas que alcanzarán los 3 metros de altura. Al igual que en el resto de la costa, el aviso comenzará a las 10.00 horas y finalizará al concluir el viernes.

Por otro lado, el temporal también afectará al interior de la Región, concretamente a la comarca del Noroeste. A partir de las 12.00 horas, se activará el aviso amarillo por nevadas, con una cota de nieve situada en torno a los 1.200 metros.

Las previsiones apuntan a una acumulación de hasta dos centímetros en 24 horas, afectando principalmente a las cotas superiores a los 1.400 metros de altitud.