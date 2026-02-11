La Aemet actualiza sus avisos por viento y fenómenos costeros para este jueves

La costa de la Región estará en aviso amarillo por fenómenos costeros - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus avisos amarillos por viento para este miércoles y jueves.

En el Altiplano el aviso amarillo por viento de componente oeste comenzó a las 18.00 horas y estará activo hasta las 15.00 horas del jueves con rachas máximas de 80 kilómetros por hora. En la misma situación estarán en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, pero con rachas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora en el interior norte.

En la Vega del Segura el aviso comenzará este miércoles a las 21.00 horas hasta las 9.00 horas del jueves con rachas de viento 70 kilómetros por hora de componente oeste.

En el Noroeste el aviso se activará a las 6.00 horas y hasta las 15.00 del jueves, con rachas máximas de viento de componente oeste de 80 kilómetros por hora.

La costa de la Región esta en aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 18.00 horas de este miércoles y hasta las 6.00 horas del jueves. Habrá viento del oeste y suroeste de 45 a 55 kilómetros por hora y olas de 3 metros.