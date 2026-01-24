La Aemet amplía para este domingo la alerta por fenómenos adversos en la Región de Murcia

MURCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado para este domingo las alertas por fenómenos adversos que estaban previstas en la Región de Murcia.

Así, la alerta por vientos en el Noroeste, por rachas que pueden alcanzar los 80 km/h, estará vigente desde las 00.00 a las 23.59 horas.

Para el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, esas rachas pueden alcanzar 70 km/h en esta misma franja horaria.

Por otro lado, de las 9.00 a las 21.00 horas, el Altiplano registrará fuerte vientos que pueden alcanzar los 70 km/h; y en el Campo de Cartagena y Mazarrón el aviso por fenómenos costeros prevé, de las 13.00 a las 23.59 horas, olas de hasta cuatro metros, mar de fondo y viento fuerza 7.