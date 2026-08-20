Aemet eleva a naranja el aviso por tormentas en la Vega del Segura- '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MURCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado este jueves los avisos por fenómenos meteorológicos adversos en la Región de Murcia y ha elevado a nivel naranja el aviso por tormentas en la Vega del Segura.

El aviso naranja por lluvias se establece en el Altiplano, Noroeste y Vega del Segura, de 18.00 a 22.00 horas, con una probabilidad entre el 40%-70%, donde podrán acumularse hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, el Altiplano, el Noroeste y la Vega del Segura estarán en aviso naranja por tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes, según ha informado el '1-1-2' de la Región de Murcia.

El Noroeste permanecerá además en aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Por su parte, la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas estarán en aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el caso de la Vega del Segura, estas acumulaciones se esperan en el norte de la comarca. El Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas también permanecerán en aviso amarillo por tormentas.

Aemet mantiene igualmente el aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento del suroeste de entre 40 y 55 kilómetros por hora, de fuerza 6 a 7, y olas de entre dos y tres metros.