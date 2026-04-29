La Aemet emite un aviso amarillo por lluvia y tormentas para la tarde de este jueves en el Noroeste

Aemet emite un aviso amarillo por lluvia y tormentas para este jueves en el Noroeste - AEMET

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo para la jornada de este jueves, 30 de abril, ante la previsión de lluvias y tormentas en la comarca del Noroeste.

Según la información facilitada por la Aemet, se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso comenzará a las 16.00 horas y se mantendrá activo hasta las 22.00, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.

Meteorología advierte de que, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

El nivel amarillo indica que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta, por lo que se recomienda precaución en la zona afectada durante las seis horas de vigencia del aviso.