Aemet prevé chubascos en el sureste de la Región de Murcia durante la madrugada y la mañana del 1 de noviembre

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MURCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos nubosos y chubascos ocasionales en la Región de Murcia este sábado, 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos. Las precipitaciones serán en principio débiles, aunque podrían alcanzar intensidad localmente moderada y serán más probables e intensas durante la tarde.

Así lo ha explicado a Europa Press el delegado territorial de Aemet en la Región de Murcia, Juan Esteban Palenzuela, quien ha señalado que "esos chubascos ocasionales podrían darse prácticamente en cualquier punto de la Región".

Palenzuela ha indicado que durante la tarde del sábado aumentará la inestabilidad y la humedad, lo que favorece que "se pueden dar esos chubascos ocasionales".

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o experimentarán descensos locales, mientras que las máximas bajarán respecto a las registradas este viernes. El viento será flojo y variable, aunque por la tarde podrá soplar ocasionalmente moderado del noreste en el litoral y el norte regional.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

De cara al domingo, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Aemet prevé intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas, con probabilidad de chubascos en el sureste de la Región, especialmente en el entorno del Campo de Cartagena, durante la madrugada y la mañana.

No obstante, conforme avance la jornada, hacia el mediodía y durante la tarde, los cielos tenderán a quedar poco nubosos y "ya no habrá probabilidad de precipitaciones a partir del mediodía", según ha explicado Palenzuela a Europa Press.

Las temperaturas mínimas del domingo no experimentarán cambios o descenderán localmente, mientras que las máximas registrarán un ligero ascenso o permanecerán sin cambios. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados de componente este en el litoral durante la madrugada, y girarán a componente oeste, en general flojos, por la tarde.