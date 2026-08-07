La Aemet prevé cielos mayoritariamente despejados en la Región de Murcia para observar el eclipse del 12 de agosto - AEMET

MURCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera predicción especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el eclipse solar del próximo 12 de agosto apunta a unas condiciones, en principio, favorables para su observación en la Región de Murcia, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados, según ha informado la Aemet.

No obstante, el organismo advierte de que durante la tarde podrían desarrollarse intervalos de nubosidad de evolución en el tercio este peninsular, donde se incluye la Región de Murcia, que podrían interferir puntualmente en la visualización del fenómeno, especialmente en zonas del interior. Además, también podría llegar nubosidad alta procedente del norte de África, aunque este tipo de nubes suele permitir la observación del eclipse.

La Aemet prevé además un ascenso de las temperaturas máximas, que superarán los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular. A la hora del eclipse, prevista al final de la tarde, los valores térmicos habrán descendido entre dos y cinco grados respecto a las máximas del día.

En cuanto al riesgo de incendios forestales, el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) sitúa a la Región de Murcia en nivel moderado para el 12 de agosto, una situación más favorable que la prevista para buena parte de la Península, donde predominarán los niveles muy alto o extremo.

La Aemet actualizará diariamente esta predicción especial hasta el mismo 12 de agosto, por lo que las previsiones podrían variar conforme se acerque la fecha del eclipse.