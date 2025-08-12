El Aeropuerto Internacional Región de Murcia registra más de 120.000 pasajeros en julio y roza el 3% de crecimiento

Archivo - Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró 123.775 pasajeros durante el mes de julio, lo que supone un crecimiento del 2,9% respecto al mismo mes de 2024, y los vuelos subieron un 8,5% con un total de 893 movimientos operados, según informaron fuentes de Aena en un comunicado.

El tráfico internacional sigue siendo mayoritario y registró un total de 110.337 pasajeros en julio, lo que implica un crecimiento del 6,8%, mientras que el mercado nacional contabilizó 13.354 viajeros (-19%).

El aeropuerto murciano registró un total de 528.048 pasajeros durante los primeros siete meses del año, lo que supone un incremento del 2% respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto a la operativa de vuelos, el AIRM incrementó sus operaciones en un 5,7% durante los siete primeros meses del año, lo que corresponde a la gestión de 4.223 movimientos.