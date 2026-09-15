El Aeropuerto Internacional Región de Murcia suma 709.319 pasajeros hasta agosto, un 8,4% más, según Aena

Imagen de archivo del Aeropuerto Internacional Región de Murcia. - CARM

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) registró 709.319 pasajeros entre enero y agosto de 2026, lo que supone un incremento del 8,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de Aena.

Del total de pasajeros, 706.225 correspondieron a vuelos comerciales. De ellos, 624.220 viajeros utilizaron conexiones internacionales, un 7,3% más que en los ocho primeros meses de 2025, mientras que los pasajeros de vuelos nacionales aumentaron un 13,9%, hasta alcanzar los 82.005.

En este periodo, el aeropuerto regional gestionó 5.868 movimientos de aeronaves, entre aterrizajes y despegues, un 15,3% más que entre enero y agosto de 2025. De ellos, 5.007 fueron operaciones comerciales, de las que 4.137 correspondieron a vuelos internacionales y 870 a conexiones nacionales.

Solo en agosto, el AIRM registró 134.007 pasajeros, un 5,9% más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 133.531 viajaron en vuelos comerciales, con 118.516 pasajeros internacionales, un 6,3% más, y 15.015 nacionales, un 0,2% más.

En cuanto a las operaciones, la terminal murciana gestionó 974 vuelos en agosto, lo que representa un incremento del 12,3% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2025.