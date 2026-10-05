El Aeropuerto Internacional Región de Murcia supera los seis millones de pasajeros

El director general del Instituto de Turismo de Murcia, Juan Francisco Martínez, y el director del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, Carlos Sanmartín, reciben a los pasajeros del vuelo procedente de Dublín operado por Ryanair - CARM

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) ha superado los seis millones de pasajeros desde su puesta en funcionamiento en enero de 2019, en el marco de un año marcado por el crecimiento del tráfico aéreo y por la ampliación de la conectividad internacional de la Región, según ha informado la Comunidad.

El director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, junto con el director del aeropuerto, Carlos Sanmartín, ha celebrado este lunes este registro en las instalaciones aeroportuarias, donde han recibido a los pasajeros del vuelo procedente de Dublín operado por Ryanair.

Martínez ha destacado que alcanzar los seis millones de pasajeros "es una cifra muy significativa por todo lo que representa" y que, además, "llega en un momento especialmente positivo, marcado tanto por el crecimiento de la actividad del aeropuerto como por la buena evolución del turismo regional".

El director general ha subrayado el carácter "estratégico" del aeropuerto para el turismo de la Región, "especialmente ante las nuevas perspectivas de conectividad para los próximos meses, que permitirán facilitar la llegada directa de visitantes internacionales y generar nuevas oportunidades para el conjunto del sector turístico".

UN 8,4% MÁS DE PASAJEROS

Según los últimos datos publicados por Aena, entre enero y agosto el AIRM registró 709.319 pasajeros, un 8,4% más que en el mismo periodo de 2025. Este incremento duplica el crecimiento en el conjunto de la red de Aena, del 4,1% .

La evolución favorable se mantuvo durante el verano, ya que en agosto utilizaron el aeropuerto 134.007 viajeros, un 5,9% más que en el mismo mes del año anterior.

Respecto al tráfico internacional, de los 706.225 pasajeros correspondientes a vuelos comerciales registrados entre enero y agosto, 624.220 viajaron en conexiones con origen o destino internacional, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

La evolución del aeropuerto coincide, además, con un año de cifras "récord" para el turismo internacional en la Región de Murcia. Entre enero y agosto de 2026, la Comunidad recibió 949.861 turistas extranjeros, el registro más elevado de la serie histórica y un 14,2% más que en los mismos meses de 2025.

Estos visitantes generaron un gasto de 1.254,2 millones de euros, frente a los 1.198,9 millones registrados entre enero y agosto de 2025, lo que supone un incremento interanual del 4,6%.

ÁMSTERDAM Y LIVERPOOL, NUEVAS OPORTUNIDADES PARA 2027

El refuerzo de la conectividad internacional tendrá continuidad en 2027 con la incorporación de dos nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional Región de Murcia: Ámsterdam y Liverpool.

La conexión directa con Ámsterdam-Schiphol, operada por Transavia, comenzará el 30 de marzo de 2027 y contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. La nueva ruta permitirá reforzar la conexión directa con Países Bajos, uno de los mercados internacionales para el turismo regional que más está creciendo.

Así, entre enero y agosto de este año la Región recibió 69.254 turistas de Países Bajos, un 24,2% más que en el mismo periodo del año anterior y el 7,3% del total de turistas internacionales.

Estos turistas generaron un gasto de 118,7 millones de euros (un 9,5% del gasto turístico internacional total), lo que lo sitúa como el tercer mercado extranjero por volumen de gasto en la Región. A esta ruta se sumará la nueva conexión con Liverpool, que easyJet comenzará a operar el 29 de marzo de 2027 con dos frecuencias semanales, los lunes y los viernes.

Esta incorporación permitirá reforzar la conectividad con Reino Unido, principal mercado internacional para la Región de Murcia, con 298.642 turistas británicos entre enero y agosto, un 15,5% más que en el mismo periodo de 2025 y el 31,4% del total de turistas internacionales recibidos.

El turismo británico generó durante este periodo un gasto de 374,3 millones de euros, equivalente al 29,8% del gasto total realizado por los turistas internacionales en la Región.