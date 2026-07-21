El Aeropuerto de la Región de Murcia alcanza por primera vez las siete conexiones aéreas operadas por Volotea

Reunión del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, con el consejero delegado y fundador de Volotea, Carlos Muñoz - CARM

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, mantuvo recientemente una reunión con el consejero delegado y fundador de Volotea, Carlos Muñoz, para seguir impulsando la colaboración entre el Gobierno regional y la compañía aérea.

"Esta labor que ha permitido que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia alcance por primera vez las siete conexiones aéreas operadas por Volotea", han destacado desde el Ejecutivo regional.

La incorporación desde el 28 de noviembre de la nueva ruta con Argel (Argelia) completa la red de destinos de la aerolínea desde la Región de Murcia, integrada también por Asturias, Barcelona y Bilbao, en España; Lille y Marsella, en Francia, y Venecia, en Italia. El Gobierno regional valora especialmente que estas conexiones "ayudan a desestacionalizar la Región de Murcia como destino vacacional de verano y a potenciar la capacidad de atraer visitantes a lo largo de todo el año".

Durante la reunión, López Miras y Carlos Muñoz repasaron la evolución de la conectividad aérea de la Región y analizaron nuevas oportunidades para seguir ampliando la oferta de destinos desde el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.