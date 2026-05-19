Afibrocar demanda un modelo estructural de Unidades de Tratamiento Multidisciplinar para las personas con fibromialgia

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, participa en el acto organizado por la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena y Comarca (Afibrocar) - ASAMBLEA REGIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Asamblea Regional de Murcia ha mostrado este martes su apoyo institucional a las personas afectadas por la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, en el marco de un acto organizado por la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Cartagena y Comarca (Afibrocar).

El parlamento autonómico se ha sumado a la visibilización de estas patologías con la colocación de una mesa informativa en las inmediaciones de la Cámara y la iluminación de azul de su fachada principal el pasado 12 de mayo, según ha informado el Parlamento autonómico.

Con motivo del Día Internacional de ambas enfermedades, la presidenta de Afibrocar, Florentina Galindo, ha procedido a la lectura del XXIV manifiesto de la entidad.

La demanda principal del colectivo se centra en la creación de "un modelo estructural de Unidades de carácter multidisciplinar en todos los territorios", dotado con los equipos profesionales y recursos necesarios para el abordaje integral, además de potenciar la investigación para avanzar en prevención, diagnóstico y tratamiento.

El texto exige asimismo una atención primaria y especializada de calidad e interconectadas, con profesionales formados.

De igual modo, han solicitado el acceso a terapias psicológicas y sociales "que nos ayuden a afrontar unas enfermedades que nos obligan a cambios importantes en nuestra vida cotidiana", adaptaciones en los puestos de trabajo "para no vernos expulsadas del mercado laboral" y "resoluciones muy bien motivadas en las numerosas denegaciones de discapacidad y/o incapacidad presentadas con informes avalados por especialistas".

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha incidido en "la necesidad de avanzar en investigación, en atención multidisciplinar, en apoyo psicológico y social, y en una mayor sensibilización de toda la sociedad".

Martínez ha recordado que "detrás de cada diagnóstico hay personas con proyectos de vida, con familias, con sueños y con una enorme fortaleza".

La máxima responsable de la Cámara ha señalado que, mediante el respaldo a este manifiesto, las instituciones "reafirman la necesidad de seguir construyendo una sociedad más justa y más humana, donde nadie se sienta cuestionado por sufrir una enfermedad que no siempre se ve".

Al acto formal han asistido diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios, así como personal de la institución pública.