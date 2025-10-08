La Agencia Española del Espacio, entre las novedades de la Semana de la Ciencia, que contará con más de 500 actividades

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, presenta la Semana de la Ciencia que tendrá lugar entre los días 24 y 26 de octubre en el Jardín Botánico del Malecón de Murcia - EUROPA PRESS

El divulgador Santi García Cremades conducirá el espacio 'Ciencia a Escena con la Fundación Séneca'

MURCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española del Espacio estará presente este año en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Esta edición, que se celebrará entre los días 24 y 26, en el Jardín Botánico del Malecón de Murcia, será la primera en romper el techo del centenar de expositores y el medio millar de actividades.

Así lo ha avanzado este miércoles en la presentación el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que ha celebrado la asistencia de este invitado especial, que vendrá acompañado de la Asociación del Espacio Europea, que es la Agencia Espacial Europea y el director de la Agencia Española del Espacio, que se va a desplazar esos días a Murcia.

En su stand, los más jóvenes, a partir de 8-12 años, podrán hacer satélites del tamaño de una lata o experiencias inmersivas de lo que siente un astronauta cuando está en el espacio. También hay unas actividades especiales relacionadas con el espacio este año como novedad.

Habrá exposiciones para no solo conocer, sino también para interactuar, aprender, teatro, música, demostraciones en escenarios y permanentes en cada uno de los stand, que este año por primera vez superan el centenar. En definitiva, ha dicho el consejero, "es el gran escaparate de la ciencia de la Región, abierta a toda la sociedad".

Y es que, las actividades de la Secyt incluyen talleres, exposiciones, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, demostraciones científicas, experimentos en directo, espectáculos de teatro, monólogos, debates o conferencias, por las que pasarán más de 600 científicos, tecnólogos, divulgadores y educadores pertenecientes a 62 instituciones.

Además de los clásicos 'stands', la Secyt también suma talleres infantiles y cuentacuentos, planetario, un gran escenario para actuaciones en vivo y la STEMoteka, un espacio lúdico con la ciencia como telón de fondo, con talleres y demostraciones en directo en la que los visitantes podrán poner a prueba sus habilidades y aprender sobre tecnología.

El consejero ha destacado que "además de los últimos avances tecnológicos de inteligencia artificial, biotecnología, salud, medioambiente y oceanografía, se va a demostrar el liderazgo de la Región en I+D+i, cómo la ciencia y la tecnología abordan desafíos locales y globales".

En el marco de la Semana de la Ciencia, también se realizarán actividades en otras sedes, como en el Museo de la Ciencia y del Agua y en Cartagena se desarrollarán todas aquellas relacionadas con la arqueología, principalmente en el Museo del Teatro Romano y en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática-Arqua, además de en las excavaciones del Foro Romano, según ha explicado el consejero, que a su vez preside el patronato de la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería y organizadora del evento.

Este año se suma la Biblioteca Regional de Murcia, que creará un rincón de lectura con más de un centenar de títulos infantiles y juveniles relacionados con la ciencia y la tecnología.

También se incorpora el Radio Club Región de Murcia y la Oficina de Recursos Educativos en España de la Agencia Espacial Europea (ESERO), de la que la Fundación Séneca es nodo regional. En su caseta, los visitantes podrán diseñar un satélite que cabe en una lata, imaginar el primer asentamiento humano en la Luna o entrenarse como verdaderos astronautas.

Otro de los puntos fuertes de la XXII edición es la presencia de reconocidos divulgadores científicos, como David Meseguer o Santi García Cremades, quien será el conductor del espacio 'Ciencia a Escena con la Fundación Séneca', a través del que se podrá seguir el desarrollo del evento y distintas actuaciones de conocidos divulgadores de ciencia.

Habrá también magia de ciencia sobre el escenario, y, además, se ha renovado por completo el programa de talleres de la fundación, con 30 sesiones previstas que acogerán a unos 500 niños de diferentes edades, cuya preinscripción ya está abierta en 'www.fseneca.es/secyt25'.

Los interesados en participar en los diferentes talleres tendrán que hacerlo previa inscripción a través de la web de la Fundación Seneca. De hecho, el consejero ha recordado que ya el pasado año fueron casi 25.000 los asistentes y espera que en esta edición se supere la cifra.

SER VETERINARIO POR UN DÍA

Este año, la Consejería presenta un espacio propio a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, con actividades dedicadas al cuidado del medio marino y a acercar al público de forma práctica y divertida a la realidad de las tortugas bobas y sus retos ambientales.

Así, en 'Veterinario por un día', los participantes se convertirán en un equipo de rescate para salvar a una tortuga atrapada en redes, aprendiendo cómo actuar ante un varamiento.

Por otra parte, la 'escape room' Misión Territorio Tortuga propone descubrir cómo el cambio climático afecta a la tortuga boba y la importancia de la Región de Murcia como nueva zona de nidificación.

En el taller 'Ciclo de vida de la tortuga marina', se explorará su proceso reproductivo y en 'Qué esconde la arena en la playa', los asistentes se convertirán en exploradores para descubrir los tesoros y las amenazas que se ocultan bajo la arena, reflexionando sobre la contaminación marina y la necesidad de proteger especies clave como la Posidonia oceanica.

Además, alumnos voluntarios del Bachillerato Internacional del IES Juan de la Cierva y Codorniú de Totana, formados por la Fundación Séneca, serán los encargados de atender y orientar al público.