La agencia de noticias del colegio Príncipe Felipe de Jumilla gana el primer premio 'Mentes AMI' de Fundación Atresmedia

Representantes de la directiva del centro recibieron hoy el premio otorgado por la Fundación Atresmedia. - CARM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto innovador de creación de una agencia de noticias del colegio Príncipe Felipe de Jumilla ha sido galardonado con el primer premio 'Mentes AMI' de la Fundación Atresmedia, según el fallo del jurado que se ha conocido hoy en Madrid. El centro educativo de la Región ha participado en la categoría 'Impulso de la Creatividad Audiovisual Responsable'.

El colegio ha transformado su Aula del Futuro, basada en el modelo europeo 'Future Classroom Lab', en la redacción de una agencia de noticias para trabajar la educación mediática y la alfabetización digital.

El pasado curso participaron en este proyecto 450 alumnos de Infantil y Primaria, así como todos los docentes del centro, con el fin de que el alumnado adquiera competencias digitales acordes a su edad y madurez. Los alumnos de Infantil y Primaria participan como redactores, técnicos, presentadores o locutores.

La experiencia ha mejorado sus competencias digitales, lingüísticas y comunicativas, además del pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo. Todos los formatos son inclusivos y fomentan valores como el reciclaje, la igualdad o el ocio activo.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó "la calidad de los proyectos de innovación que llevan a cabo los centros educativos de la Región, que permiten involucrar al alumnado en propuestas educativas transversales".

El proyecto 'Agencia de noticias' contiene 'Radio Príncipe', con programas semanales en los recreos; el periódico digital escolar 'La Voz del Príncipe'; 'MeteoPríncipe', con boletines meteorológicos elaborados por el alumnado, 'Pequetubers', elaborado por alumnos de Infantil, en el que los menores realizan propuestas de ocio local para familias y 'Enséñame la vida', un programa de televisión escolar en colaboración con Telecable Jumilla, que ha pasado de ser una mera sección a un programa completo.