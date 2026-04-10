La Agencia Tributaria ya ha devuelto 2,4 millones de euros a 4.855 contribuyentes murcianos en el arranque de la renta

Archivo - Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha abonado ya 2,4 millones de euros a los contribuyentes murcianos en concepto de devoluciones en el marco de la campaña de la declaración de la renta correspondiente a 2025, un 1,87% más que en el ejercicio anterior.

En el día en el que se han iniciado las devoluciones, un total 4.885 personas en la comunidad ya han recibido el ingreso en sus cuentas bancarias tras confirmar sus declaraciones por vía telemática, un 1,52% menos que en la campaña de 2024.

Del total de contribuyentes a los que Hacienda ha devuelto dinero, 3.360 corresponden a la delegación de Murcia y 1.495 a la de Cartagena.

Hasta este viernes, un total de 75.831 personas han presentado sus declaraciones en la Región de Murcia, un 9,26% más que en el ejercicio anterior, y, de ellas, 67.729 han solicitado devoluciones por un importe global que asciende a 53,3 millones de euros, un 6,8% más.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la Agencia Tributaria ha pagado un total de 93,4 millones de euros a unos 172.000 contribuyentes. Del total de 2.213.000 declaraciones presentadas a cierre de ayer, un 8,1% más respecto al ejercicio pasado, 1.918.000 eran a devolver, cifra un 7,3% superior a la de hace un año.

De ellas, la Agencia Tributaria ya ha pagado un total de 172.000 declaraciones, lo que supone un incremento del 9,7% frente a la campaña anterior, por un importe total de 93,4 millones, un 13,7% más.

Las presentaciones por internet comenzaron el miércoles y ya, este viernes, los contribuyentes han empezado a recibir las primeras devoluciones de una campaña en la que se prevén 25.251.000 declaraciones, un 2,1% más que el año pasado.

Del total de declaraciones, se espera que 15.706.000, un 2,8% menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso del 3,2% frente al ejercicio anterior.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3% más, por un importe de 24.628 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,4% frente al año pasado.

Este año, la campaña cuenta, como principal novedad, con una ampliación de los beneficiarios potenciales de 'Renta Directa'. Este servicio para la presentación instantánea de declaraciones sencillas se amplía a nuevos colectivos para llegar a nueve millones de posibles usuarios, el doble del alcance potencial del año pasado.

Además, se amplían los mensajes preventivos antes de la presentación de la declaración para evitar errores que den lugar a comprobaciones posteriores y se añaden avisos para no perder derechos a deducciones autonómicas.

En cuanto a las previsiones del Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria prevé unos ingresos totales de 2.473 millones de euros, un 15,4% más, con un número total de declaraciones de 220.797, un 2,5% menos.

CALENDARIO DE LA CAMPAÑA

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y para el plan especial de asistencia en pequeños municipios comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.