Agricultura reclama ampliar la capacidad de Camarillas tras desembalsar 40 hectómetros cúbicos de agua en solo 13 días

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CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha reclamado este miércoles ampliar la capacidad del embalse de Camarillas, actualmente de unos 36 hectómetros cúbicos, hasta superar los 180, después de que durante un episodio de lluvias registrado el pasado mes de febrero fuera necesario desembalsar 40 hectómetros cúbicos en apenas 13 días, frente a los nueve que, según sus estimaciones, se habrían liberado en un invierno normal.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno de la Asamblea Regional, Buendía ha explicado, en respuesta al diputado del PP Jesús Cano, que la falta de capacidad de almacenamiento impidió retener parte de esos recursos hídricos. "Faltan infraestructuras, señoría, no falta profesionalidad", ha afirmado el consejero, quien ha defendido la actuación de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura y ha reclamado mejorar la conducción entre el Talave y el Cenajo para aprovechar mejor el agua disponible.

12 OFERTAS PARA EVALUAR EL DETERIORO DE CARRETERAS CON IA

Por otro lado, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha anunciado que el Gobierno regional ha recibido 12 ofertas en la licitación de un contrato de compra pública innovadora destinado a desarrollar herramientas de inteligencia artificial que permitan evaluar automáticamente el estado de las carreteras autonómicas, analizar su evolución y anticipar las necesidades de mantenimiento.

En respuesta al diputado 'popular' Alfonso Cerón, Montoro ha explicado que esta tecnología facilitará la identificación temprana de desperfectos y la planificación de inversiones con criterios objetivos. El consejero ha señalado que esta iniciativa dará continuidad a la plataforma digital de gestión de carreteras 'Easy Roads'.

MEDIOS TÉCNICOS DE LA POLICÍA LOCAL

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha anunciado que el Consejo de Cooperación Local abordará este jueves, como trámite preceptivo, el proyecto de decreto que regula los medios técnicos de las policías locales de la Región. Además, ha señalado que el Ejecutivo autonómico destinó más de 20 millones de euros en 2025 a cofinanciar los gastos de personal de estos cuerpos y prevé invertir otros 20 millones en lo que resta de año.

Ortuño ha respondido así a la diputada de Vox Ruiz Díaz, quien ha denunciado los retrasos en el desarrollo normativo y ha reclamado actuaciones ante el incremento de determinados delitos. El consejero ha defendido la estrategia 'Región de Murcia más segura' y ha insistido en que "las competencias exclusivas en materia de seguridad ciudadana" corresponden al Estado, al que ha exigido más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.

ABORTOS EN CENTROS CONCERTADOS

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha defendido que las interrupciones voluntarias del embarazo entre las semanas 15 y 22 de gestación continúen realizándose en centros acreditados concertados, conforme al modelo asistencial actual. Asimismo, ha recordado que las interrupciones por causas médicas a partir de la semana 23, previa evaluación del comité clínico, se practican en la red sanitaria pública regional, concretamente en el hospital Virgen de la Arrixaca.

En respuesta al diputado del Grupo Parlamentario Mixto José Luis Álvarez-Castellanos, de la coalición Podemos-IU Verdes-Alianza Verde, que ha reclamado incorporar también las intervenciones entre las semanas 15 y 22 a los hospitales públicos, Ayala ha asegurado que "la colaboración con estos centros no significa renunciar a las garantías públicas" y ha defendido que la prestación está financiada con fondos públicos.

REDUCCIÓN TIEMPOS VALORACIÓN DEPENDIENTES

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha asegurado que el número de personas pendientes de una valoración de dependencia se ha reducido un 43% en la Región de Murcia y que el plazo para obtener el reconocimiento de grado ha disminuido en 62 días. Además, ha señalado que 53.234 personas reciben actualmente ayudas o servicios, casi 4.700 más que hace un año.

Ruiz ha respondido a la diputada socialista Toñi Abenza, quien ha denunciado que la Comunidad sigue registrando demoras de 529 días para resolver los expedientes. "La evolución de la dependencia en la Región de Murcia está siendo positiva", ha afirmado la consejera, que ha matizado que se refiere a la tendencia de mejora y no a los tiempos actuales.

DESCENSO DE LOS RESULTADOS PISA

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha calificado los resultados del último informe PISA de "auténtica emergencia educativa" y ha responsabilizado a la Lomloe del descenso del rendimiento académico. Según ha señalado, la evolución de los resultados regionales es similar a la del conjunto de España y ha defendido recuperar "el conocimiento, la exigencia, el esfuerzo, la evaluación y el apoyo a los docentes".

Marín ha respondido a la diputada del Grupo Parlamentario Mixto María Marín,de la coalición Podemos-IU Verdes-Alianza Verde, quien ha denunciado que el abandono educativo temprano alcanza el 20,6% en la Región, frente al 12,8% nacional. La parlamentaria también ha acusado al Ejecutivo de irregularidades en la evaluación PISA, algo que el consejero ha rechazado al asegurar que "los datos de la Región de Murcia son válidos y son comparables".

BENEFICIOS AUTOVÍA NOROESTE

El consejero García Montoro ha asegurado que la autovía del Noroeste (RM-15) ha generado más de 580 millones de euros en beneficios durante sus 25 años de funcionamiento, según estimaciones de la Dirección General de Carreteras. La infraestructura, de 62,9 kilómetros, permite ahorrar más de 20 minutos por trayecto y registra alrededor de 5,3 millones de vehículos anuales.

En respuesta al diputado del PP Víctor Martínez-Carrasco, García Montoro ha calificado el balance de "claramente positivo" y ha destacado su contribución al desarrollo económico, empresarial y turístico de las comarcas del Noroeste y del Río Mula. Además, ha señalado que, tras la reversión de la infraestructura a la Comunidad, el objetivo es garantizar su conservación y seguridad.

PRECIOS MÁXIMOS PARA LAS VPO

García Montoro también ha defendido que los precios máximos de venta de las viviendas protegidas se establezcan mediante una orden de la Consejería y no directamente en el decreto ley de vivienda asequible. "La vivienda más cara es la que no se puede construir", ha afirmado el consejero, quien ha insistido en que los precios deben ajustarse a los costes reales de construcción para favorecer el aumento de la oferta.

Por su parte, el diputado socialista Miguel Ángel Ortega ha criticado que la normativa no incluya esos precios máximos y ha advertido de las dificultades de acceso para las familias con menos recursos. "La vivienda más cara no es la que no se puede construir, la vivienda más cara es la que no se puede comprar", ha replicado, al tiempo que ha reclamado más vivienda pública y medidas contra la especulación.

PRUEBA AUTOMOVILÍSTICA DE LA SUBIDA A LA SANTA DE TOTANA

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha explicado que el Gobierno regional trabaja en la adecuación de la carretera C-7 como recorrido alternativo para recuperar la prueba automovilística de la Subida a la Santa de Totana, después de que el itinerario inicialmente propuesto no obtuviera la autorización ambiental necesaria.

En respuesta al diputado de Vox Ignacio Arcas, Vázquez ha defendido la actuación de los técnicos que evaluaron el proyecto y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico quiere garantizar la continuidad de la prueba. "No es un rally o conservar Sierra Espuña, es nuestra responsabilidad hacer compatibles ambos objetivos", ha afirmado, quien ha señalado que la alternativa permitiría también habilitar un segundo acceso al santuario.