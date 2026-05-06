Aidemarcha 2026 abre la venta de dorsales para la carrera nocturna del 4 de julio bajo el lema 'Movimiento solidario'

Presentación de Aidemarcha 2026 - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La XVI Aidemarcha 2026 abrió el pasado 1 de mayo la venta de dorsales para la carrera nocturna más multitudinaria del verano en el Mar Menor, que se celebrará el 4 de julio en San Javier, coincidiendo con el primer sábado de julio, bajo el lema 'Movimiento solidario'.

Así lo han anunciado este miércoles el concejal de Deportes, Sergio Martínez, el presidente de Aidemar, Francisco García, y el director deportivo de Aidemar, Pedro Martínez, en un acto en el que también se ha dado a conocer el cartel, según ha informado el Ayuntamiento.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la web oficial de la carrera, 'www.aidemarcha.com', donde se han puesto a la venta 3.000 dorsales, de los que 1.500 son para los "andantes", 1.000 para los corredores y 500 para la Mini Aidemarcha (0 a 13 años). El precio será de 10 euros para andantes y corredores y 5 euros para la carrera infantil.

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Javier colabora con la organización de la carrera, que comenzará con la Mini Aidemarcha en la zona de salida, junto al Parque Almansa, en San Javier.

Los "andantes", que harán 3 kilómetros, y los corredores, con un recorrido de 5 kilómetros, saldrán más tarde desde el mismo punto hasta la explanada Barnuevo, en Santiago de la Ribera, donde estará situada la meta.

El evento contará con más de 100 voluntarios que facilitarán el desarrollo de la carrera en la salida, meta, recorrido, animación y entrega de dorsales que se podrán recoger en los días previos a la carrera.

El presidente de Aidemar, Francisco García, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de las 62 empresas que colaboran este año con una carrera que trasciende el aspecto deportivo por su carácter benéfico, ya que toda la recaudación se destinará a la mejora de los centros que Aidemar mantiene abiertos en la comarca.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez, ha destacado el éxito de la Aidemarcha, "el evento deportivo de mayor inscripción de cuantos se celebran en el municipio", y ha puesto en valor la labor de Aidemar, que lleva 43 años atendiendo a personas con discapacidad en la comarca.

Asimismo, ha animado a la participación masiva en esta prueba que también forma parte de las liga de carreras populares en la Región de Murcia, de la Federación de Atletismo Murciana (FAMU).