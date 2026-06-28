Alberto Núñez Feijóo asiste este lunes en Murcia a la Junta Directiva Autonómica del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados,
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 28 junio 2026 19:30
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MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, regresa este lunes a Murcia para participar en la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM).

Núñez Feijóo estará acompañado por el presidente del PPRM, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez. El encuentro se realizará, a partir de las 19.30 horas, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal'.

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