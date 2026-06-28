Alberto Núñez Feijóo asiste este lunes en Murcia a la Junta Directiva Autonómica del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, - Eduardo Parra - Europa Press

MURCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, regresa este lunes a Murcia para participar en la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM).

Núñez Feijóo estará acompañado por el presidente del PPRM, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez. El encuentro se realizará, a partir de las 19.30 horas, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal'.