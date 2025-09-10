Alcalde de Lorca reclama al Ministerio la reposición del servicio de Cercanías y la conclusión del soterramiento

LORCA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha manifestado este miércoles su preocupación por el cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto al servicio de Cercanías con Murcia y ha reclamado la finalización del soterramiento a su paso por la ciudad.

"La supresión del servicio de Cercanías hace ya varios años produjo un perjuicio muy importante que sigue afectando a nuestra comarca, municipio, Puerto Lumbreras y Águilas", ha señalado Gil en el desayuno empresarial 'Corredor Mediterráneo', celebrado en la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor).

Gil ha expresado su deseo de que se cumpla el compromiso de reposición del servicio para el próximo año. "Me gustaría que ese compromiso, adquirido en su día, se cumpla", ha manifestado, tras lo que ha mostrado especial interés en que se dé a conocer la fecha de finalización de las obras de soterramiento.

Durante su intervención, el regidor ha destacado el avance de estos trabajos, que ha visitado personalmente este verano. "Es una obra de gran envergadura", ha explicado, refiriéndose también al descubrimiento de restos arqueológicos en la zona, al parecer íberos, que considera que no supondrán un gran inconveniente.

Asimismo, el alcalde ha puesto de manifiesto la importancia estratégica del nudo de Lorca, que se está desarrollando "paulatinamente", y ha mostrado su esperanza en que "este gran proyecto nacional culmine pronto".