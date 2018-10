El alcalde de Molina asegura que "hasta ahora" no ha recibido la llamada de Garre para ser el sustituto de Cerdá

Actualizado 26/02/2015 13:59:52 CET

MURCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, ha asegurado este jueves que "hasta ahora" no ha recibido la llamada del presidente de la Comunidad, Alberto Garre, para sustituir a Antonio Cerdá en la Consejería de Agricultura y Agua.

"Ahora mismo, que yo sepa, no sería el nuevo consejero". Aunque, ha declarado a Europa Press, "si el presidente me llama no voy a decir que no", mi admiración por Garre, ha subrayado, "es notoria".

Sobre si será, de nuevo, el candidato del PP a la Alcaldía de Molina de Segura, Contreras ha recordado que hace dos semanas ya dijo que estaba a disposición del partido.

"Si mi partido me pide que me presente, volveré a presentarme a la Alcaldía", ha concluido.