El alcalde de La Unión no renunciará a "ni un solo metro" de la recuperación de la costa de la bahía de Portmán

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata - PPRM

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha tachado de "burla" y "tomadura de pelo" la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) de recuperar 100 metros de línea de costa de la bahía de Portmán en lugar de los 250 metros que se habían acordado en el convenio de 2006 con el Ayuntamiento de La Unión, el Gobierno regional y el Gobierno de la Nación.

"No vamos a renunciar ni un solo metro de los 250 pactados, porque eso sería reconocer que el Gobierno de España no pretende regenerar la bahía", ha afirmado Zapata, después de señalar que entonces cedieron ya que solicitaban recuperar 600 metros.

El alcalde ha criticado también que han tenido noticia de esta propuesta por la prensa y no "por los canales oficiales", es decir, por una comisión de seguimiento "convocada al efecto con toda la documentación actualizada sobre la mesa". Una comisión que han pedido al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que convoquen "de manera inmediata" con todos los expedientes y los estudios que se hayan realizado desde el 10 de abril, que se anunció la medida del sellado, hasta ahora, "y que justifique porque ahora sí se puede regenerar parcialmente la bahía y no proceder al sellado".

De no convocarse "urgentemente", se reunirán los agentes implicados y se decidirá un calendario de movilizaciones, ha afirmado el alcalde.

Por su parte, el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, ha afirmado que rechazan "cualquier ocurrencia" que se salga del proyecto de regeneración completa de la bahía.

"No admitimos que los vecinos se tengan que conformar con algo tan ridículo como un poquito de sellado por aquí, un poquito de recuperación por allá", ha afirmado Segado, quien ha señalado que "hace unos meses el MITECO trataba de convencer que no había otra salida que no fuera el sellado y ahora que sí es posible".

El PP insiste en el proyecto que incluiría la recuperación de 250 metros de costa, el dragado de los estériles y su traslado a las costas mineras, realizar el dragado necesario hasta el antiguo puerto de Portmán y la construcción de los diques necesarios para garantizar la supervivencia de la bahía.