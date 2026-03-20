Alcaldesa de Cartagena exige a Óscar Puente fechas para reabrir la línea con Madrid tras las nuevas noticias de retraso

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CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, un compromiso "personal y firme" para la reapertura inmediata de la línea ferroviaria directa con Madrid a través de Chinchilla. Esta reclamación surge tras las recientes informaciones del equipo técnico del Ministerio de Transportes y Adif, quienes "han evitado confirmar la vuelta del servicio para este año y han deslizado que la electrificación de la vía podría demorarse, al menos, 14 años".

Arroyo ha denunciado la "falta de coherencia" en el Gobierno de España. Para la alcaldesa, "esta cadena de contradicciones supone tomar el pelo" a los ciudadanos.

"No sé si es que no tienen capacidad, si nos faltan a la verdad o si hay motivos que desconocen y no nos reconocen con transparencia, pero siempre hay una excusa nueva para retrasar la apertura", subraya.

Y es que, ha advertido, "la situación es especialmente crítica dado que el compromiso inicial de un corte de dos años ha quedado ampliamente superado". "El secretario de Estado de Transportes me dijo personalmente en una reunión en Madrid que la línea se reabriría en 2025; los dos años previstos pasaron a ser cuatro, y ya vamos para el quinto", ha recordado Arroyo.

Ante la posibilidad de que el Ministerio esté valorando no recuperar la conexión, la alcaldesa ha dejado claro que "es algo que no estamos dispuestos a asumir, validar ni dar por definitivo en ningún caso. No vamos a permitir el aislamiento ferroviario de Cartagena".

Para articular una respuesta conjunta, Arroyo propondrá al Pleno municipal una declaración institucional que exija inversiones, plazos reales y un servicio de alta prestación con trenes modernos y frecuencias a la altura de la ciudad. "Si algún grupo no quiere apoyarla, la tramitaremos como moción, pero necesitamos un pronunciamiento firme y sin fisuras", ha advertido.

La alcaldesa ha insistido en que Cartagena "no puede permitirse seguir desconectada, porque necesitamos ser competitivos y estar conectados por ferrocarril. Esperamos que en este quinto año se produzca la reapertura prometida, porque otra noticia que no sea esa no la vamos a consentir".

Por ello, junto al consejero de Fomento, ha reiterado la solicitud de una reunión urgente con el Ministerio para poner fin a este "aislamiento ferroviario" y garantizar que los compromisos técnicos "no desmientan más las promesas políticas".