La alcaldesa de San Pedro del Pinatar renuncia a su cargo

Afirma estar viviendo "situaciones extraordinariamente complicadas" que le hacen "parar"



SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Ángela Gaona, ha anunciado este jueves que renuncia a su cargo en un comunicado en el que afirma estar viviendo "situaciones extraordinariamente complicadas" que le hacen "parar y reflexionar si verdaderamente merece la pena, y ha llegado el momento de decir que no".

Así lo ha hecho saber la hasta ahora alcaldesa, que fue investida en 2023 tras las pasadas elecciones municipales y gobernaba en minoría, con el apoyo de los nueve ediles del PP, al no obtener la mayoría absoluta.

En concreto, Gaona obtuvo 9 votos; Antonio Aniorte (VOX), consiguió 5 votos; el candidato socialista José lorenzo Ferrer, 4 votos, y el representante de Agrupación Independiente de San Pedro del Pinatar, Sebastián Mateo, 3 votos. Así, al no obtenerse mayoría absoluta por ninguno de los candidatos, se invistió como alcaldesa a Gaona.

"Por la presente, presento mi renuncia al cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar", tal y como ha explicado en su misiva la hasta ahora regidora, quien ha recordado que hace 12 años decidió dar un paso en su vida y participar en la política activa de nuestro pueblo.

Desde entonces, ha señalado que no ha dejado de trabajar por su pueblo. "He dado lo mejor de mí y he llevado a cabo multitud de proyectos, ideas y propuestas a buen fin, que han hecho que esas ganas e ilusión no se perdieran nunca, y siempre pensando que entre todos haríamos un mejor municipio", según Gaona, quein ha valorado su trayectoria "con aciertos y con errores, pero siempre con compromiso e implicación personal".

Se trata, ha añadido, de "una gran experiencia" en la que ha conocido "gente maravillosa", por lo que ha expresado su agradecimiento a todas esas personas que han "creído" en ella hasta el final, en referencia a "compañeros, trabajadores municipales, amigos y familia". "Todos me han enseñado muchísimo en todos estos años", ha añadido.

"Por supuesto, gracias al Partido Popular, por creer en mí, enseñarme tanto y acogerme en esta familia maravillosa", según Gaona, quien ha señalado que "dicen que la vida son etapas y esta ha sido inolvidable, pero la vida sigue ahí y estos últimos tiempos no han sido bonitos, ni fáciles, y ahora dentro de mí crece una vida que quiero proteger, junto a la vida de mi familia".

"Estoy viviendo situaciones extraordinariamente complicadas que me hacen parar y reflexionar si verdaderamente merece la pena, y ha llegado el momento de decir que no; en la vida no todo vale, y conmigo se han sobrepasado todos los límites, traspasando las críticas políticas y profesionales, y llevándolas a mi vida privada y mi propia imagen", ha apostillado.

Ha valorado que "hay gente que se alegrará de esta decisión, pero debo tomarla por mi familia y por mí". "Hay que recordar que no debemos desperdiciar ni un minuto de nuestra vida, que solo es una", según Gaona, quien ha mostrado su deseo de "exprimir al máximo ese tiempo que ya en demasiadas ocasiones les he robado a los míos".

"Digo adiós con profunda tristeza, por romper mi compromiso y no terminar la legislatura, pero no puedo más", según Gaona, quien ha pedido "disculpas por supuesto", pero ha afirmado que "todo tiene un final, todo termina, y ese momento para mí ha llegado".

"A mis compañeros, a mi equipo, gracias, hay que seguir fuertes por el mejor proyecto para San Pedro del Pinatar, a la Corporación Municipal recordarles que entre todos construimos la Democracia; pensar que además de ser concejales sois vecinos de San Pedro del Pinatar", ha subrayado.

Para concluir, ha deseado "suerte" y ha mostrado su esperanza en que "hagan las cosas pensando que los pinatarenses se sientan orgullosos de sus representantes políticos". "Todo lo vivido y aprendido en este Ayuntamiento no lo podré olvidar nunca, hasta siempre", ha concluido.