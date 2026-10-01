Los Alcázares cierra este viernes sus dos escuelas infantiles y el Centro Concilia por el aviso naranja

Información difundida por el Ayuntamiento de Los Alcázares este jueves en sus redes sociales - AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha informado del cierre durante toda la jornada de este viernes, 2 de octubre, de la Escuela Infantil de Los Alcázares, la Escuela Infantil de Los Narejos y el Centro Concilia ante el aviso naranja por lluvias y tormentas previsto en el municipio.

La medida afecta únicamente a estos tres centros. Respecto al resto de centros educativos del municipio, colegios e institutos, el Ayuntamiento permanece a la espera de las medidas que pueda adoptar la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia, según han informado en las publicaciones que han difundiod en la tarde de este jueves en sus redes sociales.

El aviso naranja estará activo este viernes entre las 10.00 y las 19.59 horas. El Ayuntamiento ha instado a la población a extremar la precaución y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia a través de los canales oficiales.