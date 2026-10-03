Los Alcázares reclama una revisión de los protocolos de emergencia tras el episodio de lluvias

El alcalde Mario Cervera hace balance del episodio de lluvias - LOS ALCÁZARES

Cifra en 864 las llamadas atendidas y pide que las alertas meteorológicas tengan en cuenta las características del municipio LOS ALCÁZARES (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha realizado este sábado una valoración del episodio de lluvias torrenciales registrado durante la jornada del viernes 2 de octubre. El episodio volvió a poner de manifiesto, según el Ayuntamiento, la especial vulnerabilidad de Los Alcázares ante episodios de lluvias intensas y la necesidad de que los protocolos de actuación tengan en cuenta las características concretas del municipio.

El aviso naranja establecido inicialmente contemplaba, entre las 10.00 y las 20.00 horas, precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Sin embargo, la evolución del episodio fue muy superior a esa previsión en determinados momentos, especialmente durante las horas centrales de la jornada.

De hecho, se recogieron hasta 104 litros en apenas una hora y 40 minutos entre las 14.05 y las 15.15 horas. Según los registros de AMETSE, en el centro de Los Alcázares se alcanzaron aproximadamente 200 litros por metro cuadrado durante el episodio.

El alcalde ha señalado que estos datos ponen de manifiesto que un mismo nivel de alerta no tiene necesariamente las mismas consecuencias en todos los municipios, especialmente en un territorio como Los Alcázares, cuya configuración y ubicación lo hacen especialmente vulnerable a la acumulación de agua procedente de las ramblas y zonas situadas aguas arriba.

EL AYUNTAMIENTO HABÍA RECLAMADO EL CIERRE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Uno de los aspectos que el alcalde ha considerado más preocupantes es la gestión de los centros educativos durante el episodio. El Ayuntamiento había trasladado previamente a la Administración regional su preocupación ante este tipo de situaciones.

Hace aproximadamente cuatro semanas se remitió una carta al director general de Emergencias y al director general de Centros solicitando una respuesta y una coordinación específica, y el pasado 8 de septiembre se trasladó una propuesta concreta sobre cómo actuar ante los diferentes niveles de alerta.

En el caso de una alerta naranja, la propuesta municipal contemplaba el cierre de los centros educativos del municipio. Según ha explicado el alcalde, "estas peticiones no respondían a un capricho, sino al conocimiento directo que el Ayuntamiento tiene de las zonas más vulnerables del municipio y de las dificultades que se generan cuando coinciden lluvias intensas, acumulación de agua y desplazamientos de población".

"Una alerta naranja en Los Alcázares no es igual que una alerta naranja en cualquier otro municipio de la Región. Conocemos nuestras debilidades, conocemos dónde se acumula el agua y sabemos las dificultades que se generan para garantizar la seguridad de nuestros vecinos", ha señalado.

La situación más delicada se produjo en torno al IES Antonio Menárguez Costa, el único instituto público del municipio, que cuenta con alrededor de 1.200 estudiantes. La salida del alumnado se produjo alrededor de las 14.30 horas, coincidiendo con uno de los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones. En ese momento, entre las 14.05 y las 15:15 horas, se habían registrado ya 104 litros por metro cuadrado.

"Nos vimos obligados a destinar recursos a gestionar la evacuación de 1.200 alumnos y el traslado de las familias precisamente en el momento de máxima intensidad de la lluvia, cuando esos recursos eran necesarios para atender el resto de la emergencia", ha explicado el alcalde.

EL AYUNTAMIENTO SÍ ADOPTÓ MEDIDAS SOBRE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

Ante el aviso naranja, el Ayuntamiento tomó las decisiones que se encontraban dentro de sus competencias y acordó el cierre de los centros municipales destinados a los colectivos más vulnerables. Entre ellos se encontraban la Escuela Infantil, con menores de entre 3 meses y 3 años, y los centros municipales destinados a personas mayores.

Además, desde Política Social se activó el listado de personas especialmente vulnerables del municipio para realizar un seguimiento preventivo ante la posibilidad de inundaciones. Se contactó telefónicamente con personas mayores que viven solas, personas con problemas de movilidad y otros vecinos que podían requerir una atención especial ante una situación de emergencia.

Esta actuación permitió comprobar su situación, anticiparse a posibles necesidades y garantizar que las personas que podían encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad estuvieran localizadas y atendidas durante el episodio.

El alcalde ha destacado que estas decisiones permitieron actuar de manera preventiva y evitar que los colectivos más vulnerables tuvieran que exponerse innecesariamente durante las horas de mayor intensidad de las lluvias.

"Cuando hemos tenido la capacidad de tomar la decisión, la hemos tomado. No podíamos permitir que los colectivos más vulnerables estuvieran expuestos a una situación que conocíamos que podía complicarse", ha señalado.

864 LLAMADAS Y MÁS DE UN CENTENAR DE EFECTIVOS MOVILIZADOS

El balance provisional realizado por el Ayuntamiento refleja la dimensión del dispositivo desplegado durante la emergencia: 864 llamadas atendidas, 31 personas rescatadas por los servicios municipales, 19 personas desplazadas y trasladadas, 4 personas vulnerables atendidas, 12 atenciones sanitarias, 17 avisos de achique, un incendio provocado por la caída de un rayo, así como 107 efectivos movilizados entre personal municipal y empresas contratistas.

Tras la emergencia, 104 efectivos continúan trabajando en las labores de postemergencia, evaluación, limpieza y recuperación de las zonas afectadas.

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y TRABAJOS DE RECUPERACIÓN

Los servicios municipales están revisando el estado de centros y edificios municipales, playas y espacios públicos, así como las zonas afectadas por la llegada de agua, barro y arrastres procedentes de las ramblas. El Ayuntamiento tiene constancia, además, de daños producidos en algunas viviendas por filtraciones, así como de afecciones en comercios y establecimientos de restauración.

El objetivo prioritario durante las próximas horas es continuar con las labores de limpieza, retirada de barro y residuos, achique y recuperación de la normalidad en las zonas afectadas.

El alcalde ha vuelto a reclamar la ejecución de las obras necesarias en las cabeceras de las ramblas y en las zonas situadas en las zonas altas de la Región. "Por mucho que actuemos dentro de Los Alcázares, si no se actúa en las zonas altas, no vamos a solucionar definitivamente el problema", ha señalado.

El Ayuntamiento considera necesario avanzar en las actuaciones hidráulicas que permitan retener y gestionar el agua antes de que llegue al municipio, reduciendo también la cantidad de barro y arrastres que alcanzan Los Alcázares durante estos episodios.

UNA SITUACIÓN QUE VUELVE A REPETIRSE DESDE 2019

El alcalde ha trasladado también una reflexión personal tras la jornada vivida: impotencia y frustración ante una situación que, desde 2019, se ha repetido en distintas ocasiones en Los Alcázares. "Lo que sentimos después de tantos episodios de lluvias desde 2019 es impotencia y frustración. Cada vez volvemos a poner en marcha nuestros recursos, nuestros trabajadores y nuestros servicios de emergencia para proteger a nuestros vecinos, pero seguimos necesitando que se actúe donde realmente comienza buena parte del problema", ha señalado.

El Ayuntamiento agradece el trabajo realizado durante la emergencia por Policía Local, Protección Civil, servicios municipales, empresas contratistas y todos los efectivos que participaron en el dispositivo, así como la colaboración de los vecinos durante las horas más complicadas.