La alegría de la Resurrección inunda las calles de Cartagena en el día más grande de su Semana Santa

Procesión del Resucitado. Domingo de Resurrección. Semana Santa Cartagena 2026. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Cartagena ha despertado con el repique de campanas y el blanco radiante de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, devolviendo a las calles la luz y la esperanza en el desfile más alegre de la ciudad.

La procesión del Resucitado, que pone el broche de oro a una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional, destaca por su carácter festivo, alejándose del luto de los días previos. Los tercios de las distintas agrupaciones, acompañados por el sonido de las cornetas y tambores y el aroma a flores frescas, recorren el centro histórico en una explosión de color blanco.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, junto a la hermana mayor de la cofradía, Marién García Boj, han asistido a los momentos previos de la salida, donde se respira el entusiasmo de los cientos de procesionistas que cierran la Semana de Pasión.

Este año la primera autoridad municipal se ha sumado a las damas portapasos de la agrupación de la Aparición de Jesús a Santo Tomás para cargar la imagen, una decisión motivada por su profunda vinculación familiar,"que me viene de abuelos, de padre y de padrino", ha explicado la alcaldesa.

Arroyo ha detallado además que vivió una experiencia previa que marcó su forma de entender la Semana Santa, ya que tuvo "meter el hombro" de manera urgente en la Magna Procesión Jubilar, para refugiar a la imagen de la lluvia.

"Fue un antes y un después", ha señalado Arroyo que quería repetir la experiencia en primera persona, aunque "lo verdaderamente importante es que Cristo resucita y Cartagena lo celebra con inmensa alegría", ha asegurado.

Por su parte, la hermana mayor, Marién García Boj, ha subrayado la magnitud de este domingo para la ciudad, calificándolo como "el día más grande de toda la Semana Santa porque la luz de Cartagena va a salir por estas puertas para anunciar la resurrección del Señor", ha afirmado García Boj.

La responsable de la cofradía blanca ha elogiado el gesto de la alcaldesa de sumarse activamente al desfile, "espero que lo disfrute muchísimo, porque es una vivencia nueva y muy bonita".

Tras recorrer el casco histórico en una jornada primaveral y con la recogida de la cofradía en la Iglesia de Santa María de Gracia, Cartagena despide diez días de fervor, tradición y patrimonio, con la mirada ya puesta en los preparativos del próximo año.