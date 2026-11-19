Alejandro Martín gana el XL Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás con 'Viaje nocturno a Jerusalén' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El escritor y profesor universitario Alejandro Martín Navarro (Sevilla, 1978) ha ganado este jueves el XL Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás por su obra 'Viaje nocturno a Jerusalén', un poemario que aborda la experiencia de la muerte, la memoria y la búsqueda de la propia identidad.

El certamen, organizado por la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cartagena y dotado con 9.500 euros, ha registrado en esta edición un récord de participación con un total de 1.029 obras presentadas, superando las cifras de convocatorias anteriores.

Según ha informado el Consistorio cartagenero, 609 de los trabajos recibidos proceden de 17 comunidades autónomas españolas, mientras que los 420 restantes han llegado desde 32 países de los cinco continentes.

El fallo del jurado se ha dado a conocer en un acto celebrado en el Palacio Consistorial de Cartagena que ha contado con la actuación musical de la arpista cartagenera Francisca Isabel Sánchez Fernández.

Licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, donde ejerce como profesor en su Facultad de Filosofía, Martín Navarro obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis dedicada a Novalis y al romanticismo alemán, y es también licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid.

Su trayectoria poética incluye los libros 'Vasos de barro' (2002), distinguido con el Premio Internacional de Poesía Luis Cernuda; 'Aquel lugar' (2006), reconocido con el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández; 'La fiesta de los vivos' (2013), y 'El oro y la risa' (2019). Asimismo, es autor de ensayos filosóficos como 'La nostalgia del pensar. Novalis y los orígenes del romanticismo alemán' (2010), 'La visión y la idea. Origen y derivas de la paideia romántica' (2012), galardonado con el Premio Avarigani de Investigación Filosófica, y 'Una sabiduría salvaje. Nietzsche y la religión de la abundancia' (2023), Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos.

Traductor de autores como Novalis, Hermann Bahr, Boris Groys y Friedrich Nietzsche, su publicación más reciente es el libro de divulgación filosófica 'El viaje solitario. La filosofía y la búsqueda de la naturaleza perdida' (2025).

Impulsado en 1986 por la Universidad Popular de Cartagena para promover la creación poética y difundir el legado del poeta cartagenero Antonio Oliver Belmás, vinculado a la fundación de esta institución en 1931, el galardón ha pasado de las 209 obras recibidas en su primera edición a las 1.029 de este cuadragésimo aniversario.