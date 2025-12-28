MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alerta por lluvias pasa a ser amarilla en toda la Región de Murcia hasta las 21.00 horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su último boletín informativo, emitido hace unos minutos.

De este modo, las comarcas de la Vega del Segura, Noroeste, Valle Guadalentín, Lorca y Águilas podrán registrar lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y un acumulado de 60 litros en 12 horas, con tormentas ocasionales.

El Altiplano podrá registrar hasta 20 litros en una hora, mientras que el Campo de Cartagena y Mazarrón un total de 15 litros por metro cuadrado.