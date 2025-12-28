El ''1-1-2' recibe, hasta las 16.00 horas, un total de 82 llamadas referentes a 61 asunstos por las lluvias

.

MURCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

A lo largo del día de hoy, hasta las 16.00 horas, se han recibido en el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia un total de 82 llamadas correspondientes a 61 incidentes relacionados con el episodio de lluvias y tormentas gestionados en diversas zonas y municipios de la Región de Murcia.

La mayoría de estos asuntos tienen que ver con achiques (13), obstáculos en la vía (12), información (9) y rescastes o salvamentos (6). Los municipios mas afectados han sido Murcia (15), Abanilla (9), Alhama de murcia (8), Beniel (5), Molina de Segura (5), Fortuna (4) y Santomera (3).