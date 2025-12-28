Envían un mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho

Zona afectada a la que se le ha enviado el mensaje Es-Alert - GOBIERNO REGIONAL

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha realizado un envío masivo de un mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho tras las fuertes lluvias caídas en las últimas horas.

Ha sido el propio presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, quien confirmaba ese envío a través de sus redes sociales. El Azarbe del Merancho, está entre el azarbe y el Río Segura, y el riesgo afectaría la zona norte de Beniel y al municipio de Santomera, en dirección Orihuela.

López Miras ha pedido a la ciudadanía que se aleje de esa zona y que se mantengan informados a través de los canales oficiales, a través del Centro de Coordinación de Emergencias @112rmurcia.