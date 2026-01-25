La alerta por vientos se mantendrá hasta las primeras horas de este lunes

MURCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los fenómenos adversos de nivel amarillo que están vigentes en la Región de Murcia. En concreto, el episodio por vientos se mantendrá hasta las primeras horas de este lunes.

El aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h, en el Altiplano, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, se mantiene hasta las 6.00 horas de este lunes, del mismo modo que en el Noroeste, en donde esas rachas pueden alcanzar hasta los 80 km/h.

Por su parte, la alerta por fenómenos costeros, con olas de hasta 4 metros, mar de fondo y viento de fuerza 7, estará vigente hasta las 23.59 horas de este domingo en el Campo de Cartagena y Mazarrón.