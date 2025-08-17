La alertas por calor en la Región de Murcia continúan hasta este lunes con máximas de 44 grados

MURCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este lunes, 18 de agosto, los avisos naranjas y rojo por unas temperaturas extremas que volverán a alcanzar los 44 grados en la Vega del Segura.
La alerta roja, que prevé temperaturas de hasta 44 grados en la Vega del Segura, estará vigente de las 11.00 a las 21.00 horas; mientras que el aviso naranja, por temperaturas de hasta 42 grados en el Altiplano, Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, o el aviso para el Campo de Cartagena y Mazarrón por temperaturas de hasta 39 grados estarán activos de las 11.00 a 21.00 horas.