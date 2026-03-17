Alfonsa García Ayala presenta su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alfonsa García Ayala ha presentado este martes su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia, al tiempo que ha formalizado su dimisión como vicerrectora de Coordinación y Calidad, cargo que ha desempeñado durante los últimos cuatro años.

Con el lema 'jUntos creaMos futUro', García Ayala concurrirá al proceso electoral con un programa estructurado en once grandes áreas de actuación, "concebido desde un modelo de gobierno abierto y orientado a reforzar la rendición de cuentas", según han informado desde su equipo de campaña. La propuesta incorpora medidas concretas basadas en la transparencia, la participación, la sostenibilidad, la equidad, la inclusión y la igualdad.

La candidatura plantea "una apuesta decidida por una Universidad de Murcia capaz de dar respuesta a los retos actuales y futuros desde una gestión planificada, responsable y eficaz, sin renunciar a lo esencial: cuidar a las personas que hacen posible que la institución siga siendo un referente en innovación y transformación", han explicado.

García Ayala se ha comprometido a desarrollar una campaña "honesta, limpia y responsable, basada en los principios del Código Ético de la Universidad de Murcia: compromiso, diálogo, respeto y responsabilidad".

El equipo que acompaña a García Ayala en su camino hacia el rectorado está formado por la candidata a la Secretaría General, María José Verdú Cañete; la candidata a gerente, María Dolores Almagro Sánchez; el candidato a vicerrector de Economía y Estrategia Institucional, Pedro Soto Acosta; la candidata a vicerrectora de Mejora Continua y Calidad, María del Rocío Ruiz de Ybáñez Carnero; la candidata a vicerrectora de Comunicación, Maite Pellicer Jordá; la candidata a vicerrectora de Estudiantes y Compromiso Social, Mar Torralva Forero; la candidata a vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica, María Pilar Martínez García.

También cuenta como candidato a vicerrector de Estudios y Planificación Académica con Pascual Lucas Saorín; el candidato a vicerrector de Investigación y Planificación Científica, Pedro Jiménez Guerrero; la candidata a vicerrectora de Transferencia y Divulgación del Conocimiento, Antonia Pérez de los Ríos; la candidata a vicerrectora de Infraestructuras y Patrimonio, María Ángeles Sánchez Jiménez; el candidato a vicerrector de Internacionalización y Movilidad, Pascual Cantos Gómez; el candidato a vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos, José Luis Fernández Alemán; el candidato a vicerrector de Bienestar, Salud y Deporte, Juan Manuel Moreno Ayuso; el candidato a vicerrector de Formación Continua y Proyección Socio-Cultural, G. Enrique Ayuso Fernández.

La campaña electoral dará comienzo el próximo 24 de marzo, siendo el 21 de abril la fecha fijada para la primera vuelta de las elecciones a rectorado de la Universidad de Murcia.