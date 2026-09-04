Alquilar una habitación en la Región de Murcia cuesta de media un 7,5% más que hace un año

Archivo - Anuncio de viviendas en alquiler - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio para alquilar una habitación en una vivienda compartida en la Región de Murcia se ha incrementado un 7,5% en el último año, hasta alcanzar los 337 euros al mes, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa con datos de julio.

En el caso de Murcia capital, la subida interanual en el coste de las habitaciones ha alcanzado el 9%, lo que sitúa la renta media por una habitación en la ciudad en los 344 euros mensuales.

Por comunidades autónomas, la Región se sitúa como la quinta con mayor repunte en los precios de habitaciones compartidas, por detrás de Baleares (11,5%), Cantabria (11,3%), Aragón (9,3%) y Canarias (8,5%).

En el conjunto del país, los mayores descensos en el coste de las habitaciones se han localizado en Andalucía (-2,8%), País Vasco (-1,6%), La Rioja (-1,3%) y Cataluña (-1,1%).

A pesar de este incremento, la Región se mantiene entre las comunidades con los precios por habitación más moderados, por debajo de comunidad como Baleares (622 euros/mes por habitación), Cataluña (611 euros/mes), Madrid (605 euros/mes) o País Vasco (574 euros/mes), y solo por encima de Asturias (336 euros), La Rioja (333 euros), Castilla y León (329 euros), Castilla-La Mancha (307 euros) y Extremadura (260 euros).