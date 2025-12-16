Un alumno de la UCAM, premiado por el Consejo General de Dentistas de España por Trabajo Fin de Grado

Rupert H.G.Kelley durante el acto de entrega de su reconocimiento - JESUS G. FERIA

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Dentistas de España ha reconocido a Rupert H.G.Kelley, egresado británico de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), con el 'Premio Alejandro López Quiroga' por su Trabajo Fin de Grado titulado 'Protocolo para el diagnóstico ortodóncico digital guiado facialmente en el tratamiento interdisciplinar'.

Este galardón, otorgado por la Fundación Dental Española (FDE), distingue a las personas e instituciones que han destacado por su labor en la mejora y promoción de la Odontología en el país, según informaron fuentes de la universidad en una nota de prensa.

El acto de entrega contó con la presencia de numerosos miembros de la Organización Colegial de Dentistas, representantes de sociedades científicas, personalidades del ámbito político y sanitario, así como medios de comunicación.

Rupert Kelley afirmo que este premio "es un momento de gran orgullo" para él y que "demuestra que el trabajo duro y los sacrificios siempre valen la pena si se hacen con humildad y pasión. Lo usaré como motivación para seguir ofreciendo una atención excelente a mis pacientes".

Asimismo, quiso agradecer "el apoyo de todos mis profesores, especialmente de los doctores Raúl y Álvaro Ferrando, y a la UCAM por ofrecer un entorno donde los alumnos pueden alcanzar la excelencia".

El joven odontólogo recordó su llegada a la Universidad Católica en 2019, destacando el ambiente humano y académico del campus y asegurando que cuando entró por primera vez a la UCAM se sintió "como en casa". "Después de cinco años, puedo decir con seguridad que tomé la decisión correcta", añadió.