Alumnos de Geografía de la UMU conocen las herrramientas clave de cartografía e información terrritorial

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, acompañado del grupo de estudiantes de Geografía de la Universidad de Murcia, durante la visita para conocer los sistemas regionales de cartografía. - CARM

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento e Infraestructuras acerca a los universitarios las herramientas clave de cartografía e información territorial para promover una planificación sostenible, a través de una visita que han realizado alumnos de Geografía de la Universidad de Murcia interesados en conocer el funcionamiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de Murcia (IDERM) y los avances en el desarrollo de Cartografía Básica Oficial e información territorial.

El director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, explicó que "la cartografía oficial y la información territorial son elementos esenciales para ordenar el territorio y planificar el desarrollo del suelo, así como para cualquier proyecto que se implante en la Región de Murcia".

Rollán añadió que "disponer de datos precisos sobre el medio físico, las infraestructuras, el patrimonio natural, los riesgos y las zonas sujetas a protección es la base para una planificación territorial sostenible que garantice el equilibrio y el desarrollo socioeconómico compatible con el entorno".

El director general destacó también la importancia de la Red Geodésica Activa de la Región de Murcia (REGAM), gestionada por su centro directivo, que dispone de 12 estaciones con receptores GNSS de distintas constelaciones de satélites. "Esta red permite un posicionamiento de alta precisión imprescindible para trabajos de ingeniería y topografía, ejecución de infraestructuras, gestión pública y usos en agricultura y silvicultura", señaló Javier Rollán.

Y subrayó que "solo en 2025 cerca de 2.000 usuarios realizaron más de medio millón de conexiones, con un tiempo acumulado de 3,5 millones de horas, lo que demuestra su utilidad y consolidación como servicio técnico de referencia".

La visita permitió mostrar las herramientas técnicas que utiliza la Comunidad para facilitar el acceso a datos geográficos fiables y actualizados para la toma de decisiones públicas y privadas. Durante el encuentro se puso en valor que estos conjuntos de información han sido reconocidos por la Unión Europea como datos de alto valor, por su capacidad de generar beneficios directos en la sociedad, la economía, el medio ambiente y el tejido empresarial, al facilitar nuevos servicios, análisis y aplicaciones basadas en información geográfica de calidad.