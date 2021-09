Conesa no optará a la reelección como secretario general del PSRM: "Doy un paso al lado sabiendo que he dado todo"

El líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, sale de la sede del partido tras anunciar que no se presentará a la reelección como secretario general del PSRM.

Tras el congreso de diciembre, se pondrá a disposición del partido y de la nueva dirección regional

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha anunciado que dará "un paso al lado" y no optará a la reelección como secretario general de su partido en la Región de Murcia, cargo que ostenta desde septiembre de 2017 después de resultar elegido en la segunda vuelta de un proceso de primarias.

En una carta dirigida a la militancia, Conesa, que ha comunicado su decisión a la Secretaría de Organización del PSRM este lunes por la mañana, ha indicado que este año ha sido "bastante duro" y ha admitido que ha sufrido "ataques furibundos, no solo políticos, también personales y familiares, que superan cualquier línea roja".

"Siempre he manifestado que antes que político soy vecino de la Región, a la que amo y por la que me he entregado en cuerpo y alma, anteponiendo los intereses generales de cada una de las mujeres y hombres de nuestra tierra, por encima de cualquier otra consideración", ha indicado en su misiva remitida a las bases socialistas.

Así, ha precisado que durante el periodo en el que ha estado al frente del partido en la Región ha dado "todo cuanto tenía", y ha dedicado "todas las horas posibles del día, durante los siete días de la semana, para hacer una Región de Murcia mejor a través de un PSRM centrado en ser útil a sus 45 municipios".

El líder de los socialistas murcianos se ha mostrado convencido en su carta de que es "el momento de dar un paso al lado, tomar oxígeno, respirar fuerte y coger impulso para seguir dejándome la piel y el alma en mantener, mejorar y hacer crecer el único proyecto político alternativo a la derecha corrupta y a la extrema derecha tóxica que cree que la Región es su cortijo".

Así, ha avanzando que tras el congreso de diciembre, se pondrá "a disposición" de su partido y de la nueva dirección regional.

"Los socialistas continuaremos demostrando que defendemos, sentimos y respetamos unos valores e ideales de libertad, igualdad y justicia social. Que somos el partido y la alternativa que necesita y merece nuestra Región, por nuestros jóvenes y mayores, por unos servicios públicos de calidad, que reduzca las desigualdades, especialmente entre hombres y mujeres, que luche por la recuperación del patrimonio natural y ponga a la Región de Murcia en el lugar que se merece", ha agregado Conesa.

ALCALDE, DELEGADO Y PORTAVOZ

Diego Conesa (Fuente Álamo, 1973) fue elegido secretario general del PSRM en la segunda vuelta de unas primarias en la que obtuvo un total de 2.485 votos (51,89 por ciento), frente a los 2.265 recogidos por su contrincante política, María González Veracruz, que consiguió un respaldo del 47,3 por ciento.

"La militancia ha hablado y ahora toca trabajar muy duro para recuperar la confianza y la ilusión de la sociedad civil, de los militantes y de los simpatizantes", dijo Conesa tras ser conocer el resultado, el 30 de septiembre de 2017. En aquel momento, el socialista era alcalde de Alhama de Murcia.

En junio de 2018 fue nombrado delegado del Gobierno en la Región y un año más tarde, en mayo de 2019, encabezó la lista del PSRM en las elecciones autonómicas, que resultó ser la más votada al obtener 17 escaños en la Asamblea Regional, rompiendo así con 24 años de victorias ininterrumpidas del PP en la Región de Murcia.

En marzo de 2021, PSOE y Ciudadanos presentaron en el registro del Parlamento murciano una moción de censura para desbancar a los 'populares' del Gobierno autonómico, que no salió adelante después de que tres parlamentarios de la formación 'naranja' no respaldaran esta iniciativa con su voto favorable.