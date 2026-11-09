Andújar cuestiona los recortes del trasvase por falta de justificación técnica y denuncia retrasos en las desaladoras

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CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha del Segura y exvicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), José Antonio Andújar Alonso, ha cuestionado este lunes la justificación técnica de los incrementos de caudales ecológicos del Tajo que reducirán los recursos disponibles para el trasvase y ha denunciado los retrasos en las inversiones estatales destinadas a aumentar la disponibilidad de agua desalada.

Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura de la Asamblea Regional, Andújar ha sostenido que los recortes previstos responden a motivos políticos y no técnicos. "La explicación técnica no nos la han dado aún", ha afirmado, tras explicar que ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica los estudios que fundamentan el incremento de los caudales ecológicos sin obtener, según ha asegurado, la documentación reclamada.

El compareciente ha cuestionado que se plantee reducir entre 100 y 150 hectómetros cúbicos de agua para el sureste mientras que, según sus estimaciones, unos 8.000 hectómetros cúbicos del Tajo desembocan anualmente en el Atlántico. En este sentido, ha reclamado mejorar la gestión de los recursos hídricos y acometer las actuaciones pendientes para garantizar la continuidad del acueducto.

Andújar también ha defendido que la mejora de la calidad del agua del Tajo debe abordarse mediante inversiones en depuración, especialmente en Toledo y Talavera de la Reina, en lugar de incrementar los caudales ecológicos sin justificar suficientemente su necesidad. "Yo le he dicho a la directora general: mándanos el argumento, el estudio técnico", ha señalado.

En relación con la planificación hidrológica, ha aludido a un dictamen del Consejo de Estado que, según su interpretación, advertía de la necesidad de revisar la coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. El exvicepresidente del SCRATS ha criticado que el Gobierno central aprobara la planificación sin atender suficientemente esas observaciones.

Asimismo, ha denunciado los retrasos en las inversiones comprometidas para aumentar la producción de agua desalada. En concreto, ha señalado que se ha aplazado otros seis meses una actuación relacionada con 40 hectómetros cúbicos de agua desalada y ha cuestionado los plazos de ejecución de las infraestructuras anunciadas.

En este sentido, ha puesto en duda los anuncios de inversiones por valor de 3.100 millones de euros, al considerar que los compromisos presupuestarios no se están traduciendo en actuaciones ejecutadas al ritmo necesario. "Son 3.100 millones que no los vemos ejecutados. Se prometen, pero no se ejecutan", ha denunciado, al tiempo que ha reclamado conocer qué cantidades se han invertido efectivamente y cuáles continúan pendientes.

El antiguo responsable de los regantes ha advertido también de las dificultades que plantea sustituir el agua del trasvase por recursos desalados, tanto por su coste como por sus características. "Yo, como agricultor, os digo que no puedo pagar el agua desalada", ha asegurado, tras expresar su preocupación por la viabilidad económica de utilizar este recurso sin subvenciones y por la presencia de boro.

También ha reclamado una distribución más equilibrada del agua desalada entre las comunidades de regantes y ha cuestionado que determinados agricultores reciban este recurso mientras otros disponen de agua de distinta procedencia. "Yo no quiero que el agua desalada se quede solo en Alicante y en el Campo de Cartagena", ha manifestado.

Durante su intervención, ha repasado la historia del trasvase, desde los planteamientos hidráulicos de comienzos del siglo XX hasta su entrada en funcionamiento en 1979, y ha destacado su contribución al desarrollo económico y agrícola de Murcia, Alicante y Almería.

En el terreno político, ha recordado que los regantes también mantuvieron enfrentamientos con gobiernos del Partido Popular y ha citado las discrepancias que precedieron a la aprobación del memorándum del trasvase. "El memorándum nace por una confrontación de los regantes contra el Gobierno", ha señalado, en referencia a las negociaciones mantenidas con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Aunque ha reconocido que algunas expresiones utilizadas por los representantes del sector en sus enfrentamientos con el Gobierno central pueden haber resultado excesivas, ha insistido en la necesidad de defender los intereses de los agricultores con independencia del partido que gobierne.

En ese sentido, ha reclamado a los diputados que trabajen conjuntamente para garantizar la continuidad del acueducto y avanzar hacia una mayor interconexión entre cuencas. "Hay intereses que deben estar por encima de las ideas políticas", ha afirmado, antes de pedir que se anteponga el progreso a la confrontación.

Durante el turno de los grupos parlamentarios, el diputado del PP Jesús Cano ha denunciado que el trasvase lleva casi dos meses cerrado por dos averías, una de ellas en el mismo punto donde se produjo otra incidencia en agosto de 2025, lo que podría provocar la pérdida de 85 hectómetros cúbicos de agua autorizada, 55 de ellos para regadío. "Una emergencia tiene que significar rapidez", ha afirmado, tras cuestionar la respuesta del Gobierno central y advertir de que las reparaciones podrían prolongarse hasta 2027.

El diputado socialista Fernando Moreno ha defendido que los gobiernos del PSOE han trasvasado históricamente más de 2.000 hectómetros cúbicos adicionales respecto a los del PP y ha recordado que la elevación de la reserva mínima no trasvasable de 240 a 400 hectómetros cúbicos se aprobó durante gobiernos populares. Asimismo, ha cuestionado el tono de confrontación del presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, hacia Pedro Sánchez y ha reclamado recuperar el Pacto Regional del Agua de 2018, que, según ha denunciado, no ha vuelto a convocarse. "El Partido Socialista lo hemos defendido, lo defendemos y lo defenderemos", ha afirmado sobre el trasvase.

Desde Vox, Antonio Martínez ha defendido el trasvase como infraestructura estratégica para la economía y la seguridad alimentaria y ha advertido de posibles nuevas restricciones en la planificación hidrológica de 2028-2033. "La sequía nos la da la naturaleza, la escasez nos la da el Gobierno inútil cuando es incapaz de transportar el agua que está donde se necesita", ha afirmado, antes de cuestionar la viabilidad de sustituir los recursos del Tajo por agua desalada y reclamar una política nacional que defienda las transferencias entre cuencas.

Por último,el diputado de IU-Verdes en el Grupo Parlamentario Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha reconocido la contribución económica del trasvase, pero ha reclamado incorporar al debate sus consecuencias ambientales, el cambio climático y la contaminación por nitratos.