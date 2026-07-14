Ángel Turpín lleva al Parlamento Europeo el modelo regional de deporte inclusivo

El director general de Deportes, Fran Sánchez, con el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, y el deportista Ángel Turpín. - CARM

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha presentado este martes en el Parlamento Europeo su modelo de deporte inclusivo y ha puesto como ejemplo de superación la trayectoria del ciezano Ángel Turpín, estudiante de Medicina, diagnosticado con síndrome de Asperger y competidor de kárate de élite, durante una jornada centrada en la neurodiversidad, la ciencia y el deporte.

El encuentro, celebrado bajo el título 'Neurodiversidad, ciencia y deporte: el inspirador recorrido de Ángel Turpín', ha reunido a representantes de instituciones europeas, responsables públicos y expertos para reflexionar sobre la inclusión de las personas neurodivergentes en ámbitos como la educación superior, la salud y la práctica deportiva, según ha informado la Comunidad.

Durante la jornada, el director general de Deportes, Fran Sánchez, ha defendido que la historia de Turpín demuestra que "la neurodiversidad no debe contemplarse desde los límites, sino desde el talento, las capacidades y las oportunidades", al tiempo que ha reivindicado el deporte como una herramienta de integración y desarrollo personal.

En el acto también se ha expuesto el modelo que desarrolla el Centro de Alto Rendimiento (CAR) Región de Murcia, el único de España con una especialización prioritaria en deporte paralímpico, según ha explicado la Comunidad.

Asimismo, el Gobierno regional ha dado a conocer un proyecto piloto que se pondrá en marcha próximamente en Cieza para favorecer la incorporación de niños y jóvenes con trastorno del espectro autista a entornos deportivos ordinarios mediante la práctica del atletismo.

Durante su intervención, Fran Sánchez ha subrayado que "la inclusión real se produce cuando las personas comparten los mismos espacios, entrenan juntas y encuentran los apoyos necesarios para desarrollar todo su potencial", al tiempo que ha destacado los beneficios del deporte para favorecer la autonomía, la concentración, la autorregulación emocional, las relaciones sociales y el sentimiento de pertenencia.

El director general ha reclamado además una mayor implicación de las instituciones europeas para incorporar la neurodiversidad a las políticas deportivas.