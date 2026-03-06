Antelo acusa a Vox de "fabricar pruebas falsas" y vincula su suspensión a un "ataque a la libertad de expresión"

Archivo - El expresidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha calificado de "absoluta falsedad" las acusaciones de Vox que le señalan por presionar a diputados para rebelarse contra la dirección nacional, a la que ha acusado de "fabricar pruebas falsas" contra él y su familia y de "montar un relato" que "no ha calado en nadie".

"Todo esto es absolutamente deleznable; ha tenido que salir hasta el Ayuntamiento de Cartagena, la propia alcaldesa, a decir que es absolutamente falso", ha señalado a preguntas de Europa Press.

Antelo ha asegurado que él no ha presionado "absolutamente a nadie" y que incluso instó a los miembros de Vox que le llamaron, algunos "entre lágrimas", a firmar su relevo al frente del grupo parlamentario. "Y nadie se cree que la gente dimita y firme cosas en bloque de un día para otro de manera voluntaria", ha dicho.

Ha insistido en que se están transmitiendo informaciones "falsas" sobre supuestos pagos irregulares, como el de 6.000 euros para una furgoneta que, según ha afirmado, en realidad correspondían a la fianza de un vehículo utilizado por el propio partido y que llegó a usar el secretario general.

Asimismo, ha vinculado su suspensión de militancia a un "ataque a la libertad de expresión" por defenderse de lo que considera una campaña de "difamación y fabricación de bulos" que ha afectado incluso a su entorno familiar.

En este sentido, ha indicado que ha enviado un burofax para exigir rectificaciones y no descarta nuevas acciones legales ante presuntas insinuaciones sobre actividades empresariales privadas, que ha calificado de "mezquinas".

El político ha lamentado lo que ha definido como un cambio de relato de la dirección nacional ya que hace "cuatro días" se le proponía para cargos de relevancia, como portavoz nacional de Deportes y candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, y ahora lo suspende de militancia.

Antelo ha reafirmado su intención de seguir "defendiendo lo que es correcto" en los tribunales y ha insistido en que el relato oficial del partido "no ha calado en nadie" y que su actuación responde a la protección de su honor frente a pruebas que considera "fabricadas".