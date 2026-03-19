Antelo demanda "acabar con prácticas despreciables" en Vox tras la misiva de Ortega Smith: "Esto no puede seguir así"

Archivo - El expresidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha urgido este jueves a la convocatoria de un congreso extraordinario en el partido para "acabar con prácticas absolutamente despreciables alejadas de cualquier código y de cualquier ética".

Así lo ha manifestado en un mensaje en la red social 'X' en el que se ha hecho eco de una carta enviada al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox por el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, tras su expulsión.

En la misiva, el aún portavoz de Vox en Cibeles ha cargado contra la dirección nacional del partido y ha manifestado que ve su salida "injustificada", con un expediente rodeado de "filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones".

Al hilo, Antelo ha señalado que es "muy triste que se filtren audios, se envíen bulos a los medios de comunicación y se filtren emails", y ha insistido en que "esto no puede seguir así".