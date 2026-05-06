Antelo y Martínez piden el "cese inmediato" de Gestoso como portavoz en el Ayuntamiento de Murcia

1084593.1.260.149.20260506130726 Los diputados del grupo parlamentario Mixto, José Ángel Antelo y Virginia Martínez - PRENSA ANTELO

Los exdiputados de Vox piden responsabilidades políticas a Garriga y Lluis "por ocultarlo o tolerarlo"

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Los diputados del grupo Mixto en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, han exigido este martes el "cese inmediato" de Luis Gestoso como portavoz municipal en el Ayuntamiento de Murcia después de que la concejala del consistorio capitalino, María Guerrero, haya afirmado en el escrito en el que anunciaba su salida del partido que el trato que recibió por su parte fue "carente de la más mínima educación y respeto".

Ambos parlamentarios consideran estas situaciones "no pueden seguir siendo tapadas ni ignoradas por la dirección nacional del partido", según han informado en un comunicado .

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, ambos diputados han asegurado que la situación vivida en el seno del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia "era conocida desde hace tiempo dentro de la organización" y han afirmado que existían advertencias e informes internos alertando del clima que se estaba produciendo.

"Nos hemos levantado con una nueva baja en Vox Murcia y lo que estamos viendo es extremadamente preocupante. Esto no nace hoy, viene produciéndose desde hace mucho tiempo", ha señalado Antelo.

En este sentido, el diputado regional ha denunciado el trato que, según ha explicado, habrían sufrido concejales y vocales del Ayuntamiento de Murcia, señalando que muchos de ellos desempeñan su labor de forma altruista y "dejando a un lado a sus familias para ayudar a sus vecinos sin cobrar ni un solo céntimo".

Antelo ha señalado directamente el caso de la concejal María Guerrero, quien ha abandonado Vox para pasar al grupo de no adscritos, asegurando que dicha salida se produjo tras sufrir, presuntamente, "un trato vejatorio, humillante y misógino". Asimismo, ha afirmado que la dirección nacional del partido tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo y "no activó ningún protocolo interno ni tomó medidas".

"Se miró hacia otro lado. No se actuó ante un posible caso de acoso ni ante un supuesto maltrato. Y no se hizo por una sencilla razón: Luis Gestoso es amigo personal de Santiago Abascal", ha manifestado Antelo.

Según los diputados, la situación era 'vox populi' tanto dentro del partido como en el Ayuntamiento de Murcia, "siendo conocida por funcionarios municipales y miembros de otros grupos políticos", han asegurado.

Por todo ello, Antelo y Virginia Martínez han exigido el cese inmediato de Luis Gestoso, y la asunción de responsabilidades políticas por parte del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y de la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, a quienes acusan de haber tenido conocimiento de la situación y haberla "ocultado o tolerado".

"Es absolutamente reprochable que un partido político que vino a cambiar las cosas termine permitiendo este tipo de comportamientos. Nosotros sí vamos a actuar por responsabilidad", ha concluido Antelo.